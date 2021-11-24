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Здоровье24 ноября 2021 8:45

В Саратовской области от коронавируса умерли 25 человек за сутки

Младшей жертве COVID-19 было 46 лет
Наталия Калинина
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В Саратовской области от коронавируса умерли 25 человек за сутки. Сегодня, 24 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности в регионе.

За прошедшие сутки скончались 25 человек: четырнадцать женщин и одиннадцать мужчин в возрасте от 46 до 88 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 474 жителей региона.

Напомним, всего коронавирусом заразились 116 619 человек в Сараовской области, 625 из них узнали свой диагноз сегодня.

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