В Марксе сгорела кухня с неисправной проводкой

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области.
Вчера, 23 ноября в Марксе произошел пожар. Сгорела кухня с неисправной проводкой.
Возгорание было зафиксировано в 15:00 на улице Куйбышева. У жильцов дома на две квартиры загорелась кухня. Площадь очага составила три квадратных метра.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной проводки. Обошлось без пострадавших. На тушение выезжали два пожарных расчета.
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