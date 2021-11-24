В Марксе сгорела кухня с неисправной проводкой

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 23 ноября в Марксе произошел пожар. Сгорела кухня с неисправной проводкой.

Возгорание было зафиксировано в 15:00 на улице Куйбышева. У жильцов дома на две квартиры загорелась кухня. Площадь очага составила три квадратных метра.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной проводки. Обошлось без пострадавших. На тушение выезжали два пожарных расчета.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.