В Саратовской области пять школ закрыты из-за роста заболеваемости

По данным на 24 ноября из-за коронавируса полностью закрыты две школы в Вольском и Калининском районах, 109 учащихся и 10 педагогов переведены на дистанционный режим обучения. Еще три школы (Балаковский, Красноармейский, Екатериновский районы) переведены на дистанционный режим из-за ОРВИ. Два детсада в Алгае также закрыты из-за коронавируса.

Частично закрыты из-за коронавируса восемь групп в семи детских садах и 49 классов в 37-ми школах.

В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом частично закрыты четыре группы в двух детских садах Александрово-Гайского района и 21 класс в 12-ти школах области.

В четырех ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 838 студентов 36 групп.

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