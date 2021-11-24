В Красном Куте замерзают без отопления сотни жителей

В Красном Куте без отопления остаются сотни людей

В городе Красный Кут Саратовской области сегодня десятки квартир остаются без отопления.

По данным регионального Следственного комитета в квартирах, где отключено отопление, проживают 383 человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СКР, администрацией Краснокутского муниципального района минувшим летом принято решение о закрытии двух котельных на улице Коммунистическая и в Авиагородке в городе Красный Кут. При этом одна из котельных обслуживала 55 жилых домов, в которых зарегистрировано 1100 абонентов, вторая котельная – четыре жилых дома - 348 абонентов. Как установили следователи, с окончания прошлого отпсезона в апреле текущего года и по настоящее время часть жителей в многоквартирных домах не переведены на индивидуальные источники теплоснабжения. В ледяных квартирах, не имеющих никаких источников теплоснабжения сейчас проживает 383 человека. Котельные остаются выведенными из эксплуатации.

Новоузенским следственным отделом СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников районной администрации. возбуждено по материалу проверки, проведенной прокуратурой Краснокутского района Саратовской области.

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