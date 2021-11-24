Жители центра Саратова остаются без воды второй день

Сегодня, 24 ноября, в Заводском районе Саратова проходит отключение воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Коммунальщики ведут работы на водопроводной насосной станции. Прекращена подача воды по адресам Ново-Астраханского шоссе, 83, 85, 87. Восстановить ее обещают к 13:00.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении в Ленинском районе. Там без воды остались почти 15 тысяч человек.

В Ленинском районе сроки устранения аварии перенеслись - остаются без воды до вечера 24 ноября почти 15 тысяч человек.

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