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Политика24 ноября 2021 6:49

Курихину не дали перенести рассмотрение вопроса о снятии с него депутатских полномочий

Заседание проходит сегодня
Наталия Калинина
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Саратовская областная дума

Саратовская областная дума

Сегодня, 24 ноября, перед заседанием Саратовской облдумы Сергей Курихин попросил перенести рассмотрение вопроса о снятии с него депутатских полномочий, однако ему оказали в просьбе.

Председатель думы Александр Романов заявил, что изменения в повестку заседания могут вноситься только после рассмотрения в профильных комитетах.

Напомним, ранее Комиссия областной думы рекомендовала лишить депутата Сергея Курихина мандата в связи с обнаруженными нарушениями в декларации народного избранника.

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