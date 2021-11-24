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Происшествия24 ноября 2021 6:29

В Саратове Mercedes разбился о припаркованную фуру

Водитель попал в больницу
Наталия Калинина
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Сегодня, 24 ноября, житель Саратова врезался в припаркованную фуру и попал в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Аварий произошла в 6:05 напротив дома № 61в по улице Энтузиастов. 22-летний парень на Mercedes врезался в стоящий автомобиль DAF с полуприцепом, в котором в этот момент находился 39-летний водитель.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля госпитализирован.

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