Николай Панков посвятил стих Валерию Рашкину

Депутат Госдумы Николай Панков утром 24 декабря опубликовал в своем Инстаграм стих собственного сочинения, посвященный коллеге из ГД Валерию Рашкину. Напомним, Валерий Рашкин попал в скандальную историю, после того как сначала на незаконной охоте убил лося, а потом в течение трех недель откровенно лгал всем, говоря, что нашел тушу в лесу. После того, как в Госдуму пришли документы от прокуратуры с представлением о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина, тот объявил, что на самом деле лося убил и рассказал, как это делал.

- Доброе утро друзья! Сочинил новый стих на злободневную тему. Как всегда делюсь с вами.

Как хорошо, природой нам гармония дана

А то бы Рашкин сделал из лося БОБРА!

Хотя, с его враньем, он мог бы это все раздуть и до СЛОНА!

Вот так, и во вранье, коммунистическая жизнь его прошла, - опубликовал видео Николай Панков.