Украденный металлолом

В Энгельсе трое юношей попались на краже 290 килограммов металлолома, об этом сообщает Приволжское ЛУ МВД России на транспорте.

Кража произошла на станции Анисовка. Двое 15-летний парней и один 18-летний украли металлолом из полувагона на перегоне Анисовка-Покровск. Часть они успели вывезти на машине старшего друга, а часть оставили у полувагона, чтобы забрать потом. Этого сделать злоумышленники не успели: сотрудники транспортной полиции задержали их. Всего похищено было более 290 килограмм.

Возбуждено уголовное дело, похитителям светит до пяти лет.

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