В Саратовской области обнаружено еще 625 новых случаев коронавируса

Сегодня, 24 ноября, в Саратовской области обнаружено 625 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 116 619 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 100 514 человек, за сутки — 442. На стационарном лечении находятся 3 236 человек, амбулаторном — 8 738.
В Саратове появилось 345 новых случаев, в Энгельсском районе — 61, в Балаковском прибавилось 47 пациентов, в Балашовском — 22, в Марксовском подтверждено 13 случаев, в Вольском заразились еще девять человек, в Ершовском, Красноармейском подтвердили по восемь новых пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 29;
- 7-14 лет – 35;
- 15-19 лет – 25;
- 20-29 лет – 51;
- 30-39 лет – 105;
- 40-49 лет – 104;
- 50-59 лет – 145;
- старше 60 – 131.
С пневмонией поступили 118 человек, с признаками ОРВИ — 499, восемь человек переносят болезнь бессимптомно.
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