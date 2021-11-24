В Саратовской области обнаружено еще 625 новых случаев коронавируса

Сегодня, 24 ноября, в Саратовской области обнаружено 625 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 116 619 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 100 514 человек, за сутки — 442. На стационарном лечении находятся 3 236 человек, амбулаторном — 8 738.

В Саратове появилось 345 новых случаев, в Энгельсском районе — 61, в Балаковском прибавилось 47 пациентов, в Балашовском — 22, в Марксовском подтверждено 13 случаев, в Вольском заразились еще девять человек, в Ершовском, Красноармейском подтвердили по восемь новых пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 29;

- 7-14 лет – 35;

- 15-19 лет – 25;

- 20-29 лет – 51;

- 30-39 лет – 105;

- 40-49 лет – 104;

- 50-59 лет – 145;

- старше 60 – 131.

С пневмонией поступили 118 человек, с признаками ОРВИ — 499, восемь человек переносят болезнь бессимптомно.

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