В новом парке в Балаково зальют каток

Парк "Центральный"

Продолжается благоустройство парка «Центральный в Балаково. Этой зимой там зальют каток. О ходе работ пишет телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина.

О создании нового парка в середине апреля спикера ГД просили жители Балаково. Сейчас в нем почти полностью готовы пешеходные дорожки, сделаны парки и бордюры. Зимой будет залит каток.

Еще в парке собираются высадить дополнительные зеленые насаждения.

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