В Саратове почти 15 тысяч человек продолжают сидеть без воды

Сегодня, 24 ноября, ООО «КВС» сообщили о том, что в Саратове почти 15 тысяч человек продолжат сидеть без воды: отключение в центре города продляется.

Авария оказалась настолько серьезной, что работы по адресу Московская, 137/149 затянутся до 20:00 сегодня. Напомним, ранее их обещали закончить к 7:00.

Со вчерашнего вечера без воды сидят горожане, находящихся в границах улиц: Рахова - Московская - Астраханская – Советская. Это почти 15 тысяч человек.

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