В Саратове убийцы не смогли погрузить труп в машину и бросили его рядом с домом

Место, где убийцы бросили труп, после того как не смогли погрузить его в машину Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд в Саратове вынес решение взять под стражу 58-летнего и 71-летнего местных жителей, которым Следственным комитетом предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой.

Пьяная драка между тремя мужчинами в доме на 1-м Благодатном проезде вечером 16 ноября началась после того, как 58-летний гость сказал 41-летнему мужчине, что тот занимается доносительством. Тот возмутился и предположив, что знает, кто распускает подобные слухи, вооружился разводным ключом и направился разбираться с неким обидчиком. 71-летний хозяин попытался остановить своего квартиранта - и тут все завертелось.

- На фоне негодования и опьянения 41-летний квартирант схватил стул и ударил им хозяина по голове. Тот в ответ этим же стулом нанес обратный удар в голову квартиранта, а после подобрал выпавший из его руки разводной ключ и добавил еще не менее пяти ударов также по голове. В это время 58-летний гость взял со стола нож и присоединился к побоищу – сильно порезал 41-летнему квартиранту шею, - рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Как потом установили эксперты, причиной смерти 41-летнего мужчины стал перелом свода основания черепа и резаная рана шеи с массивной кровопотерей. Следователи установили, что после убийства оставшиеся в живых собутыльники сначала попытались вывезти тело на автомобиле, но не смогли погрузить его в машину. Тогда они просто оставили его неподалеку от дома, где труп утром обнаружили прохожие.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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