Тело обварившегося в кипятке мужчины обнаружили в квартире в Энгельсе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 23 ноября в квартире дома на улице Ломоносова в Энгельсе нашли тело погибшего 59-летнего хозяина жилья.

Его в комнате на полу обнаружили пришедшие родственники, которые и вызвали правоохранителей.

Как рассказали "КП-Саратов" в региональном СУ СКР следователь Энгельсского отдела уже провел осмотр места происшествия и зафиксировал, что почти все теле погибшего покрыто "следами термического воздействия". По предварительной версии, мужчина был облит кипятком. Чтобы установить точную причину его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

- По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в СК.

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