Здание гостиницы "Московская"

Инвесторы предложили восстановить фасад гостиницы «Московская» в 2022 году. Сегодня, 23 ноября, этот вопрос поднимался на совещании градозащитного совета при Саратовской областной думе.

Как рассказал представитель одного из собственников здания Евгения Меньшикова, Фасад будет делаться летом, к маю вокруг здания установят строительные леса. К зиме эти работы должны быть завершены. При этом эксперт отметил, что ограничиваться реставрацией одного только фасада – нецелесообразно. Необходимо также сохранить все декоративные элементы внутри. По его словам, у команды уже есть опыт реставрации исторических зданий. Они работали над домом около Казанского вокзала в Москве.

- Через 1,5 года планируем ввести объект в эксплуатацию, – рассказал представитель собственников, обсуждая судьбу четырехэтажного исторического здания.

Напомним, гостиница «Московская» расположена по адресу Московская, 84. Она построена в 1901 году по проекту известного саратовского архитектора Алексея Салько. В отделке здания использованы русские мотивы.

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