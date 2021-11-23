В Саратове без воды остались 14,6 тысяч жителей в центре города

В Саратове очередная авария на водопроводе оставила жителей десятков многоэтажных домов без воды.

Водопровод у дома №137/149 по улице Московская не выдержал начавшихся минусовых температур. Устранять очередное за день повреждение ООО «КВС» будет с отключением от водоснабжения большого массива зданий в центральной части Саратова.

Ограничено холодное водоснабжение абонентов, находящихся в границах улиц Рахова - Московская - Астраханская - Советская. В этом квадрате проживают по данным регионального ГУ МЧС более 14,6 тысяч человек.

Вернуть воду обещают только к утру следующего дня, около 7.00.

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