В Саратове скончалась судья Арбитражного суда области Клавдия Златогорская

Клавдия Златогорская

На 88 году жизни в Саратове умерла Заслуженный юрист Российской Федерации, судья Арбитражного суда Саратовской области Клавдия Златогорская. Она скончалась 22 ноября.

Об ее уходе из жизни сообщили в пресс-службе Арбитража.

Свой путь юриста после окончания вы 1955 году Саратовского юридического института им. Д.И. Курского Клавдия Златогорская начинала на Саратовской ТЭЦ-2, где с 1957 года работала юристом.

Затем она многие годы работала в Арбитраже и ушла в отставку в июле 2004 года.

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