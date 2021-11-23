В Саратове ширится зона отключения водоснабжения

Отключение воды в Ленинском районе Саратова расширяется. Кроме заявленных ранее улиц теперь на время ремонта на сетях ООО «КВС» без водоснабжения остались жители следующих улиц: Вишневая, Тверская, Деловая, пр. 50 лет Октября (от ул. Вишневая до ул. Дубовикова, нечетная сторона), Саперная, Лунная, Курдюмская, Школьная, Вишневый пр., Деловой пр., Офицерская, Суворова, Офицерский пр., Западная, Телеграфная, Лесная Республика.

Возможно, работы окончат к 20.00, о таких планах заявили в ООО «КВС».

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