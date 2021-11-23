В Саратов прибыли 25 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В минувшую субботу в Саратовскую область пдоставили 25 000 доз вакцины «Спутник Лайт». При этом минздрав области обратился к правительству РФ для дополнительной поставки еще 100 тысяч доз этой вакцины, так как она пользуется спросом. Об этом 23 ноября на заседании координационного совета по коронавирусу сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

- Нужно провести детальный анализ вакцинации в каждом районе области и выявить слабые точки. Внутри самого слабого района по вакцинации, Аткарского, есть населенные пункты, где уровень вакцинации даже выше, чем по РФ. Нужно выявлять слабые точки и направлять все силы туда. На примере этого района отчетливо видно, что между селами вакцинация колеблется от 70 процентов до 19 процентов, - рассказал Костин.

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