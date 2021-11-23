Закрыты ковидные госпитали в пяти районах Саратовской области

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин подтвердил, что можно говорить о некоторой стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

- Сейчас 1025 коек вернулись из ковид-госпиталей в профильные работы. Полностью закрыты такие госпитали в Петровске, Калининске, Базарном Карбулаке, Татищево и Аткарске, где они работали при районных больницах. Сейчас имеют кислородную поддержку 3163 койки, число выписанных после излечения в регионе преобладает над числом поступивших новых больных, - рассказал Олег Костин на заседании областного координационного совета по коронавирусу.

По его словам по-прежнему тяжелее всего болеют люди старшего возраста.

- Совместно с минтруда и соцзащиты нам необходимо срочно разработать конкретный план действий по повышению уровня вакцинации среди жителей старше 60 лет, а также среди лиц трудоспособного возраста, - предложил Костин.

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