В Саратовской области прививки от гриппа отстают от коронавирусной вакцинации

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Саратовской области остается напряженной. На прошлой неделе было незначительное снижение, тенденция к снижению видна. При этом темпы прироста числа заболевших по-прежнему выше, чем в РФ. Об этом 23 ноября на заседании координационного совета по коронавиурсу заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

- На прошлой неделе рассматривали вопрос об увеличении темпов тестирования на коронавирус. Недельный уровень тестирования в Саратовской области составил 287 на 100 тысяч населения. Сегодня у нас 1043 больных на кислородной поддержке, на ИВЛ – 267, в ковидных госпиталях сейчас 39 детей.

Ситуация с ОРВИ тоже остается сложной. Если охват законченной вакцинации от коронавируса почти 45 процентов населения, то по прививкам от гриппа пока 32 процента. С 16 ноября в регион поступила детская вакцина от гриппа, - рассказала Кожанова.

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