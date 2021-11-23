Вячеслав Володин: граждане должны высказаться по закону о QR-кодах

Вячеслав Володин призвал прислушаться к гражданам

Вячеслав Володин отметил, что к рассмотрению законопроектов о QR-кодах нужно привлекать и граждан. Об этом пишут в телеграм-канале его сторонников Володин Саратов.

- В первом чтении депутаты уже получили полный срез предложений от общества. Нам важна обратная связь. Правительство, подготовившее эти законопроекты, должно услышать мнение и граждан, и экспертов, и депутатов, чтобы принять взвешенное решение, — подчеркнул Володин.

Напомним, в Саратовской облдуме уже внесли на рассмотрение нашумевший законопроект о QR-кодах.

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