Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 ноября 2021 13:17

Губернатор отреагировал на жалобы о плохой работе автобусов в Саратове

Радаев потребовал разъяснений, почему автобусы ходят переполненными
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Радаев призвал власти Саратова наладить работу городского общественного транспорта

От жителей Саратова поступают жалобы на переполненные автобусы, большие интервалы в движении, а также на изменение схем нескольких маршрутов, что стало для горожан неприятной новостью. Губернатор Валерий Радаев потребовал разъяснений у мэра и министра транспорта области.

- На работу общественного транспорта в областном центре имеются нарекания. Пока они единичные. Но для муниципальной власти - это сигнал. Нужно детально разобраться и принять оптимальные решения, удобные для граждан. Обращения в основном связаны с долгим ожиданием автобусов, высокой заполняемостью салонов. Еще жители жалуются на отмену ряда маршрутов и изменения схем движения. Якобы, информация до пассажиров не доходит, - заявил Радаев в ходе заседания координационного совета по коронавирусу 23 ноября.

Все это накладывается на тяжелую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.