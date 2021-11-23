Губернатор отреагировал на жалобы о плохой работе автобусов в Саратове

Радаев призвал власти Саратова наладить работу городского общественного транспорта

От жителей Саратова поступают жалобы на переполненные автобусы, большие интервалы в движении, а также на изменение схем нескольких маршрутов, что стало для горожан неприятной новостью. Губернатор Валерий Радаев потребовал разъяснений у мэра и министра транспорта области.

- На работу общественного транспорта в областном центре имеются нарекания. Пока они единичные. Но для муниципальной власти - это сигнал. Нужно детально разобраться и принять оптимальные решения, удобные для граждан. Обращения в основном связаны с долгим ожиданием автобусов, высокой заполняемостью салонов. Еще жители жалуются на отмену ряда маршрутов и изменения схем движения. Якобы, информация до пассажиров не доходит, - заявил Радаев в ходе заседания координационного совета по коронавирусу 23 ноября.

Все это накладывается на тяжелую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

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