В Ленинском районе Саратова продлили и расширили отключение воды

Сегодня, 23 ноября, ООО «КВС» сообщили о том, что в Ленинском районе Саратова продляется отключение воды.

Под отключение попали жители улиц Лунная, Офицерская, Суворова, Курдюмская, Школьная, Вишневая, Тверская, Деловая, пр. 50 лет Октября (от ул. Вишневая до Дубовикова, нечетная сторона), Саперная, Вишневый проезд, Деловой проезд, Офицерский проезд, Западная, Телеграфная, Лесная Республика.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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