В Саратовской области возбуждено дело о незаконной охоте на косуль

Туши были в багажнике
Задержанные с косулями в багажнике жители Саратовской области сказали правоохранителям, что нашли ружье в лесу.
Ночью 20 ноября в селе Сплавнуха Красноармейского района полицейские остановили автомобиль «Нива», в багажнике которого обнаружили туши косуль, охотничье ружье и боеприпасы.
Один из задержанных рассказал, что ружье и патроны нашел в лесу несколько лет назад в лесу и решил теперь поохотиться вместе с другом. На мужчин возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет.
Предварительная сумма ущерба от незаконной охоты оценивается в 80 тысяч рублей. Задержанные отпущены под подписку. Одному из них грозит и административное взыскание за хранение оружия.
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