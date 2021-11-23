В Саратовской области возбуждено дело о незаконной охоте на косуль

Туши были в багажнике

Задержанные с косулями в багажнике жители Саратовской области сказали правоохранителям, что нашли ружье в лесу.

Ночью 20 ноября в селе Сплавнуха Красноармейского района полицейские остановили автомобиль «Нива», в багажнике которого обнаружили туши косуль, охотничье ружье и боеприпасы.

Один из задержанных рассказал, что ружье и патроны нашел в лесу несколько лет назад в лесу и решил теперь поохотиться вместе с другом. На мужчин возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет.

Предварительная сумма ущерба от незаконной охоты оценивается в 80 тысяч рублей. Задержанные отпущены под подписку. Одному из них грозит и административное взыскание за хранение оружия.

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