В стройке инфекционной больницы в Саратове участвуют 460 человек

Новый больничный корпус

Сегодня утром, 23 ноября, Роман Бусаргин посетил строительную площадку в новой инфекционной больнице Саратова и рассказал об итогах встречи в своем телеграм-канале.

В стройке участвуют 460 человек и 14 единиц техники. Медикам уже переданы 1, 3, 4, 5 и 8 корпуса. В палаты заносят новое оборудование, размещают больных. Проводится система кислорода. В биохимической лаборатории завершают установку тяжелого оборудования, скоро его будут запускать.

Напомним, современный инфекционный центр появился в регионе благодаря поддержке спикера Госдумы.

- Задача – завершить строительство уже в декабре текущего года. Работы ведутся непрерывно, - напомнил Роман Бусаргин.

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