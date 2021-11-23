В Хвалынске при реконструкции водопровода растратили 3 миллиона. В СУ СК по Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года администрация поселка в Хвалынском районе заключила с одной фирмой контракт на 74,8 млн рублей на реконструкцию водопровода. В декабре 2019 года администрация получила от Министерства строительства и ЖКХ субсидию на эту сумму. Деньги предназначались на строительство и реконструкцию системы подачи пьтевой воды.

В сентябре 2020 года, а также в декабре 2020 года администрация муниципального образования подписала акты выполненных работ за стройконтроль на сумму 2,6 миллиона и 445,5 тысяч рублей. Средства перечислили подрядчику. При этом расчет производился из средств, поступивших в виде субсидии и не предназначенных для оплаты строительного надзора. 3,1 миллиона бюджетных денег были потрачены не по назначению.

После проверки прокуратуры Хвалынского района было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

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