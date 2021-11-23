Учителя и школьники в Саратове оказались в заложниках у ООО «КВС»

. Фото: Александр Уриевский

В Саратовской школе № 45 отключена вода из-за аварии и уже неделю школьники по этой причине не ходят на занятия. Всех учеников перевели на дистанционный формат учебы.

Как рассказала мама одной из школьниц, занятий в классах нет уже с 17 ноября, то есть неделю.

Руководство школы, учителя и дети стали заложниками ООО «КВС». Водоснабжающая организация не приступала к ремонту все эти дни.

В администрации Октябрьского района «КП-Саратов» сообщили, что заявка на устранение аварии отправлена в «КВС».

- В ходе обследования аварийного участка было выявлено новое повреждение трубопровода. На сегодняшний день работы завершены, ожидается запуск системы водоснабжения, - сообщили в администрации Октябрьского района.

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