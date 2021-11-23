В Саратове 10-летняя девочка попала под колеса иномарки

Сегодня, 23 ноября, в региональной Госавтоинспекции сообщили, что в Октябрьском районе Саратова 10-летняя девочка попала под колеса иномарки.
По предварительным данным, авария случилась в 13:50 напротив дома 40б по улице Симбирцева. 10-летняя девочка попала под колеса автомобиля Suzuki.
После осмотра врача пострадавшую отпустили домой.
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