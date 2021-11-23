Жириновский назвал Рашкина ЧМОм и предложить посадить его в саратовскую тюрьму

Владимир Жириновский раскритиковал оскандалившегося политика

Одиозный лидер парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал отправить Валерия Рашкина в саратовскую тюрьму за убийство лося.

Напомним, вчера на сайте Госдумы уже появились проекты постановления о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Ситуацию поспешил прокомментировать Владимир Жириновский.

- С Рашкина нужно снять неприкосновенность и предать суду. Пусть он сидит в саратовской тюрьме. Если мы все будем вести незаконную охоту, у нас диких животных не останется. Поэтому, конечно, Валерий Рашкин должен нести наказание. Наплевательское отношение к природе и своему народу — отличительная черта коммунистов, - заявил парламентарий, а также, в своем Твиттере, назвал представителя оппозиционной партии ЧМО: человек, мешающий обществу.

Намекал ли Владимир Вольфович на печальную славу именно саратовской тюрьму – неизвестно.

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