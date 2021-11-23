Михаил Исаев и Александр Бурмак

Для жителей Саратова подготовят катки и лыжные базы. Сегодня, 23 ноября, Михаил Исаев рассказал об итогах встречи с заместителем по социальной сфере Александром Бурмаком.

- Приближается зима. Нужно подготовить катки и лыжные базы. Для активного отдыха. Саратовцы должны иметь возможность провести время с семьей на свежем воздухе, - заметил глава Саратова, а также напомнил о необходимости модернизации и обновлении учреждений дополнительного образования: кружков и секций.

Глава Саратова также обсудил результаты реализации нацпроекта «Демография» в регионе.

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