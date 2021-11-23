Житель Энгельса получил 4,8 лет за смерть подростка в ДТП. Сегодня, 23 ноября, в СУ СК по Саратовской области сообщили о вынесенном приговоре.

Инцидент произошел 3 мая 2020 года. 26-летний молодой человек ехал по дороге со стороны посёлка Придорожный в сторону посёлка Взлётный. На переднем пассажирском сидении, а также заднем сидении находились двое 15-летних юношей, они не были пристегнуты. В какой-то момент их автомобиль CHERY A13 обогнала другая машина. 26-летний молодой человек нарушил правила: он резко затормозил, не справился с управлением, выехал на встречку, а затем улетел в кювет.

В результате ДТП 15-летний пассажир получил различные травмы и был доставлен в больницу, где 7 мая 2020 года скончался.

Нарушитель, чьи действия привели к трагедии, вины не признал, однако суд приговорил его к 4,8 годам колонии общего режима.

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