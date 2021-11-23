Сегодня, 23 ноября, в Ленинском районе перекрыли воду в новых домах, об этом сообщает ООО «КВС».

Очередная авария произошла по адресу Лунная, 5. До 20:6 без воды остались жители улицы Лунной на участке от Школьной до Деловой.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в том же районе. Жители домов №№ 3б, 3д, 7, 7а по улице Одесская и жители на улице Лунная в домах от Дубовикова до Охотной остались без воды до вечера.

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