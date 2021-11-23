Двое судей из Саратова попросились в отставку. Об этом сообщается в тексте предварительной повестки дня заседания квалификационной коллегии судей Саратовской области на 26 ноября 2021 года.
Судья Саратовского областного суда Лариса Черняева планирует уйти в отставку с 3 декабря 2021 года.
Судьи Саратовского областного суда Светлана Климова также подала заявление о прекращении ее полномочий с 30 декабря 2021 года.
Также в повестке заседания оказались назначение судьи Петровского городского суда и судей Октябрьского и Кировского районов в Саратове.
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