Двое судей из Саратова попросились в отставку. Об этом сообщается в тексте предварительной повестки дня заседания квалификационной коллегии судей Саратовской области на 26 ноября 2021 года.

Судья Саратовского областного суда Лариса Черняева планирует уйти в отставку с 3 декабря 2021 года.

Судьи Саратовского областного суда Светлана Климова также подала заявление о прекращении ее полномочий с 30 декабря 2021 года.

Также в повестке заседания оказались назначение судьи Петровского городского суда и судей Октябрьского и Кировского районов в Саратове.

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