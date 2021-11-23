Фото: авария в Александрово-Гайском районе

Вчера, 22 ноября, в Саратовской области сбили пять пешеходов и трех велосипедистов за сутки. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

В 18:00 в Энгельсе 19-летний парень на «Ладе-21144» сбил 19-летнего велосипедиста. Ему назначили амбулаторное лечение. Примерно в то же время в Александрово-Гайском районе 58-летний водитель Renault SR сбил двух велосипедистов: 55 и 47 лет.

Рано утром в Ленинском районе Саратова 38-летняя женщина на Chevrolet Cruz сбила 57-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Примерно в этот же час во Фрунзенском районе 65-летняя женщина на Daewoo Matiz сбила 32-летнего молодого человека.

В 17:40 в Заводском районе Саратова 58-летний водитель Mazda СХ 5 сбил 46-летнюю женщину. Чуть ранее в Ртищево ВАЗ-21120 сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как саратовская маршрутка сбила женщину.

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