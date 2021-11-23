Ночью в Ртищево сгорел дом

Сегодня ночью, 23 ноября, в Ртищево сгорел дом, о чем сообщает ГУ ММЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 3:20, горел нежилой деревянный дом на улице Питомной. Причина пожара на данный момент устанавливается. Огнем было полностью уничтожено строение. Площадь пожара составила 64 квадратных метра, обошлось без пострадавших.

На тушение выезжали два пожарных расчета.

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