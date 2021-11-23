Авария с участием маршрутки в Саратове

В Саратове по сбившей женщину маршрутке начато служебное расследование. Сегодня, 23 ноября, пресс-служба администрации города прокомментировала публикацию КП-Саратов.

Как сообщают чиновники со ссылкой на МКУ «Транспортное управление», руководством предприятия-перевозчика ведется служебное расследование происшествия по инциденту.

Напомним, ранее Госавтоинспекция сообщила, что 59-летний водитель микроавтобуса Mercedes на маршруте №8 наехал на 43-летнюю женщину.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.