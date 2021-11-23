На сегодня, 23 ноября, в Саратовской области три школы закрыты из-за коронавируса и ОРВИ, об этом сообщает министерство образования.

Из-за угрозы распространения коронавируса полностью закрыта школа в селе Ключи под Вольском, а также 31 класс в 24 школах региона, восемь групп в семи детских садах и три группы в двух профорганизациях Балашовского района.

На карантин по ОРВИ и гриппу отправлены две школы и 11 классов в семи школах.

В четырех ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 600 студентов 25 групп.

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