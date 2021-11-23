В Саратовской области еще 24 человека умерли от коронавируса. Сегодня, 23 ноября, оперштаб сообщил последние данные по смертности в регионе.

За прошедшие сутки в Саратовской области от осложнений Covid-19 умерли тринадцать женщин и одиннадцать мужчин в возрасте от 43 до 86 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 449 человек.

Напомним, всего в регионе коронавирусом заразились 115 994 человека, 631 из них узнали свой диагноз сегодня.

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