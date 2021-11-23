Фото: СУ СК по Саратовской области

Под Марксом нашли тело избитого мужчины. Сегодня, 23 ноября, об этом сообщил СУ СК по Саратовской области.

Труп был обнаружен около 23:00 в селе Липовка. В частном доме нашли тело его 51-летнего хозяина. У мужчины была разбита голова, точную причину смерти определят эксперты. Начата доследственная проверка.

Подозреваемого в нападении на погибшего ищут. По результатам проверки будет принято решение.

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