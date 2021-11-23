В Советском районе пенсионерка устроила пожар и попала в больницу

Вчера, 22 ноября, в Советском районе Саратовской области женщина пострадала на пожаре, который сама случайно устроила. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание заметили в 23:17 в поселке Степное. Горела однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. Площадь очага была небольшой.

В результате пожара пострадала 66-летняя женщина. По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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