В Воскресенском районе «Гранта» слетела с дороги - три парня попали в больницу

Авария в Воскресенском районе

Вчера, 22 ноября, в Воскресенском районе Саратовской области «Гранта» слетела с дороги - три парня попали в больницу, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла на подъезде к селу Чардым в 20:40. 26-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением, его машина слетела с дороги и перевернулась.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель отечественного автомобиля и его пассажиры 30 и 25 лет. Они доставлены в больницу.

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