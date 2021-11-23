Николай Панков: исторические здания Вольска и Балакова сохранят для потомков

Дом купца Менькова

Сегодня, 23 ноября, Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о планах по реставрации исторических зданий в Саратовской области.

- Торговый дом Шмидта в Балаково и дом купца Менькова в Вольске – уникальные памятники архитектуры. Их реставрация организуется в рамках проекта Вячеслава Володина и крайне важна для сохранения культурного наследия региона, - пишет парламентарий.

Николай Панков также напомнил, что спикер Госдумы уже помог отремонтировать картинную галерею К.С. Петрова-Водкина в Хвалынске, а также местный краеведческий музей. В Саратове на реставрации находятся музей-усадьба Н.Г. Чернышевского, дом-музей П.В. Кузнецова и другие важные культурные объекты.

- Проекты Володина помогают сохранять и развивать наследие нашей области, - напомнил депутат Госдумы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.