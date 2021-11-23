Полиция Саратова разбирается в причинах газовой атаки в школе «Аврора»

Школа "Аврора"

Полиция Саратова будет разбираться в шалости школьника, который принес на уроки перцовый баллончик и распылил его.

ЧП произошло 22 ноября в здании школа «Аврора» в поселке Солнечный-2. Как уточнили в пресс-службе мэрии, юноша, который принес с собой баллончик, взял его у матери. После распыления пришлось частично эвакуировать учеников со второго этажа здания. Никто не пострадал. После проветривания занятия возобновились.

Тем не менее, в УМВД сообщили, что сотрудниками полиции проводится проверка, «устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

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