Пенсионерка в Саратове отдала прохожей «гадалке» 809 тысяч рублей

В полиции Кировского района «Кп-Саратов» сообщили об очередном случае мошенничества с участием «гадалки».

В поселке Солнечный-2 на улице Лисина незнакомая женщина окликнула 64-летнюю прохожую и сообщила ей ужасное - на пенсионерке лежит страшная порча и она может ее снять.

Пенсионерка сразу согласилась воспользоваться помощью совершенно незнакомой женщины и принесла ей все свои сбережения – 809 тысяч рублей, которые были совершенно необходимы для проведения обряда снятия порчи. Женщина специально для этого сняли их со счета в банке.

«Гадалка» завернула их в платок и велела дома положить в темное место. Придя домой, пенсионерка решила проверить сверток, но вместе денег обнаружила бумагу.

Полиция завела уголовное дело о мошенничестве. В ГУ МВД России по Саратовской области призывают быть предельно осторожными при контакте с незнакомыми людьми.

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