В Саратове маршрутка сбила женщину

ДТП на Жуковского
Вечером 22 ноября маршрутный микроавтобус сбил пешехода. ДТП произошло на улице Жуковского у дом №24.
Как сообщили в городской ГИБДД, 59-летний водитель микроавтобуса Mercedes на маршруте №8 наехал на 43-летнюю женщину.
Прибывшие медики оказали первую помощь и госпитализировали пострадавшую.
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