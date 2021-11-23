В Саратове маршрутка сбила женщину

ДТП на Жуковского

Вечером 22 ноября маршрутный микроавтобус сбил пешехода. ДТП произошло на улице Жуковского у дом №24.

Как сообщили в городской ГИБДД, 59-летний водитель микроавтобуса Mercedes на маршруте №8 наехал на 43-летнюю женщину.

Прибывшие медики оказали первую помощь и госпитализировали пострадавшую.

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