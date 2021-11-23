Коронавирус в Саратовской области выявили у 631 человека

По данным оперативного штаба к утру 23 ноября в Саратовской области зарегистрирован еще 631 новый случай коронавируса.

Больше всего новых пациентов в Саратове — 312, в Энгельсском районе — 86, в Балаковском — 38, в Балашовском — 33, в Пугачевском — 12, в Марксовском — 11, в Красноармейском — 10.

Более трети всех новых заражений произошли в возрастной группе старше 60 лет - 226 случаев. Также среди новых пациентов 57 детей в возрасте до 14 лет.

В ковид-стационарах области находятся 3 346 человек, на домашнем амбулаторном лечении — 8 451.

У подавляющего число новых больных (497) диагностированы признаки ОРВИ.

С начала пандемии общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 115 994 человека. Выздоровели из них 100 072 человека, за сутки — 437.

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