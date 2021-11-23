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Общество23 ноября 2021 5:55

Без воды в Саратове остались поселок и две улицы

Возобновить водоснабжение после аварий обещают в течение дня
Источник:kp.ru
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Как минимум до 14.00 без воды сегодня жители поселка Нефтегорский в Саратове. Причина этого - повреждения на городском водопроводе по адресу Московское шоссе, 131а. В ООО "КВС" сообщили, что в поселок сейчас подвозят воду цисцернами.

Также без воды но уже до вечера жители домов №№ 3б, 3д, 7, 7а по улице Одесская и жители на улице Лунная в домах от ул. Дубовикова до ул. Охотная. Здесь авария на водопроводе по Лунной, 46.

Планируемое время окончания работ - 20:00.

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