Тела двух рыбаков выловили из Волги в районе Хмелевки

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 22 ноября в Волге у поселка Хмелевка Заводского района Саратова дайвер заметил на поверхности воды тело человека и вызвал полицию. Утопленника извлекли из реки спасатели облспаса. Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, сразу после этого отыскали лодку рыбака, а в ней – сотовый телефон. По нему смогли дозвониться до жены утонувшего мужчины.

Женщина рассказала, что на рыбалку 56-летний супруг отправился с 34-летним приятелем.

Водолазы облспаса продолжили поиски и вскоре обнаружили на дне тело второго рыбака.

Следователями СК проводится доследственная проверка, по их данным, на телах погибших нет следов насильственной смерти.