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Происшествия23 ноября 2021 5:16

Тела двух рыбаков выловили из Волги в районе Хмелевки

Сначала дайвер наткнулся на тело одного мужчины, потом спасатели узнали, что на рыбалке погибший был не один
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 22 ноября в Волге у поселка Хмелевка Заводского района Саратова дайвер заметил на поверхности воды тело человека и вызвал полицию. Утопленника извлекли из реки спасатели облспаса. Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, сразу после этого отыскали лодку рыбака, а в ней – сотовый телефон. По нему смогли дозвониться до жены утонувшего мужчины.

Женщина рассказала, что на рыбалку 56-летний супруг отправился с 34-летним приятелем.

Водолазы облспаса продолжили поиски и вскоре обнаружили на дне тело второго рыбака.

Следователями СК проводится доследственная проверка, по их данным, на телах погибших нет следов насильственной смерти.