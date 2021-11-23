Вопрос о лишении мандата депутата Курихина включен в повестку заседания областной думы

В областной думе рассмотрят вопрос о снятии полномочий с депутата Курихина

Накануне вечером, 22 ноября, спикер саратовской областной думы Александр Романов провел внеочередное заседание Совета регпарламента на котором принято регшение о включении дополнительного вопроса в повестку предстоящего заседания облдумы.

- Такая необходимость возникла в связи с поступлением в Совет Думы рекомендации комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы, - говорится в сообщении.

Речь идет о лишении полномочий депутата Сергея Курихина. После изучения данных его декларации комиссия по доходам областного парламента сделала вывод о предоставлении депутатом заведомо ложных сведений. Комиссия рекомендовала рассмотреть вопрос о снятии депутатских полномочий с Сергея Курихина.

Ближайшее заседание областной думы состоится 24 ноября, в среду.

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